Москва, , 08:28 — REGNUM В столице России из-за сильного ветра объявлен «желтый» уровень опасности погоды. Это следует 19 ноября из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра РФ.

Поясняется, что «желтый» уровень означает потенциально опасные погодные условия.

Также указывается, что до 12:00 20 ноября в Москве и Подмосковье действует предупреждение о сильном ветре, отдельные порывы которого будут достигать 15−20 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что в четверг, 19 ноября, в Москве будет облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, гололедица. Температура воздуха составит +1… +3 °C.