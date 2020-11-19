Оренбург, , 07:53 — REGNUM В Оренбургской области с 20 ноября планируют начать процесс поэтапного закрытия госпиталей, которые предназначаются для долечивания пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом заявила министра здравоохранения Татьяна Савинова во время онлайн-брифинга, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам главы минздрава, на сегодняшний день в регионе пустует 1 700 коек для COVID-пациентов. Темпы госпитализации снижаются, освобождаются новые места. В стационарах долечивания пустует 50−70% коечного фонда. Именно их начнут первыми закрывать на консервацию.

«С этой пятницы (20 ноября) приступаем к поэтапному закрытию госпиталей долечивания. Начнем в городе Оренбурге. Уже определились с двумя госпиталями, которые закроем, законсервируем. С главврачами проговариваем возможность их открытия в течение суток в случае ухудшения ситуации. Искренне надеемся, что этого не потребуется», — сказала глава минздрава области.

Напомним, в Оренбуржье с конца марта выявлено 20 940 случаев заражения коронавирусом. На 18 ноября в больницах лечились 1 296 COVID-пациентов.

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