Нью-Дели, , 07:48 — REGNUM В Индии общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа приблизилось к 9 миллионам, сообщает пресс-служба индийского министерства здравоохранения.

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Только за прошедшие сутки в республике выявили 45 576 инфицированных. Таким образом, всего с начала пандемии в Индии выявили 8 958 483 случая заражения новым коронавирусом. Также за 18 ноября в стране скончались 585 пациентов с COVID-19. Общее число жертв болезней, вызванных коронавирусной инфекцией, в Индии достигло 131 578.

В настоящее время на индийской территории числится 443 303 активных случая заболевания COVID-19. Уже 8 383 602 пациента выздоровели и были выписаны из медучреждений.