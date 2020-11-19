Вашингтон, , 07:54 — REGNUM Предприниматель Илон Маск, возглавляющий американские компании Tesla и SpaceX, вечером 18 ноября оттеснил с третьего места в рейтинге богатейших людей мира главу Facebook Марка Цукерберга. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI), который рассчитывает агентство Bloomberg.

Ворваться в тройку лидеров Маску удалось благодаря тому, что акции Tesla в ходе торгов 18 ноября подорожали на 10%, что добавило к личному богатству предпринимателя $10,2 млрд, увеличив его до размера $120 млрд. Марк Цукерберг, откатившийся на четвёртое место, в настоящее время владеет состоянием $103 млрд.

Напомним, что первые два места в мировом рейтинге богатейших людей по версии Bloomberg также продолжают удерживать бизнесмены из США. Вторую строчку рейтинга Bloomberg занимает один из основателей Microsoft Билл Гейтс с состоянием $128 млрд. Первое место — глава корпорации Amazon Джефф Безос, который с состоянием $183 млрд удерживает лидирующую позицию уже в течение трёх лет.

Как сообщало ИА REGNUM, сумму в $16,5 млрд потерял за один день основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.

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