Чита, , 07:36 — REGNUM В Забайкалье, где ежедневно выявляют более 200 новых носителей коронавируса, глава региона Александр Осипов решил обратиться к пожилым людям с просьбой тщательнее выполнять карантинные рекомендации — ради здоровья и жизни.

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«Обращаюсь к людям старшего поколения, к нашим родителям, бабушкам, дедушкам, к самым опытным, мудрым забайкальцам. Обращаюсь потому, что именно для вас коронавирусная инфекция представляет наибольшую угрозу — смертельную опасность. В эти дни, когда болезнь ежедневно забирает сразу несколько дорогих нам жизней, я прошу вас относиться к своему здоровью особенно внимательно и ответственно», — призывает забайкальский губернатор.

Александр Осипов также напомнил, что медики Забайкалья испытывает сейчас большие перегрузки, но героически борются за каждую жизнь.

«Мы находим и вводим новые мощности, ищем решения для того, чтобы лечить и спасать людей, оказывать помощь ещё эффективнее. Но самое главное — это искренне желание врачей, медсестёр, волонтёров и вообще большинства людей вокруг, чтобы как можно меньше наших родителей, бабушек, дедушек столкнулись со смертельно опасной болезнью», — пояснил забайкальский губернатор.

Всех граждан региона он попросил осознать обязательность борьбы, реальной борьбы с вирусом.

«Не просто как-то, где-то носить маску. Важно понять, выяснить, как надо бороться с угрозой заражения. Проявить сильную волю, дисциплину, тщательность в защите от инфекции. Сократите контакты и поездки, защищайте органы дыхания масками, а руки — перчатками. Постарайтесь обособиться в отдельной комнате, регулярно, не реже раза в день дезинфицировать поверхности, к которым прикасаются члены семьи. Берегите себя. Искренне желаю вам здоровья и долголетия», — отметил глава Забайкалья Александр Осипов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 19 ноября общее число выявленных носителей коронавируса в Забайкалье составляет уже 16 558 человек, причём рекордные 276 из них добавились только за последние сутки.

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