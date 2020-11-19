Пекин, , 07:34 — REGNUM На материковой части Китая было выявлено 12 новых «импортных» случаев COVID-19, сообщает 19 ноября агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, на материковой части Китая за все время эпидемии было выявлено 3735 «импортных» случаев. Среди новых случаев, три пришлось на Сычуань, по два — на Фуцзянь и Гуанси и по одному на Внутреннюю Монголию, Шанхай, Чжэцзян, Гуандун и Чунцин.

Из общего числа «импортных» случаев, 3430 человек было выписано из больниц по выздоровлении, в то время как еще 305 продолжают получать медицинскую помощь. Смертей среди этой группы пациентов нет.