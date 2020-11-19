Чита, , 07:27 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 19 ноября, общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 16 558 человек, причём рекордные 276 из них добавились только за последние сутки.

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Причина смерти от COVID-19 официально подтверждена ещё у шестерых человек. Общее число жертв нового вируса — уже 247 человек. Из общего числа пациентов моногоспиталей 128 находятся в тяжелом состоянии (+5 за сутки), 71 (— 3 за сутки) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Вместе с тем 14 507 человек вылечены от коронавируса и сняты с меднаблюдения (+ 811 пациентов).

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