Чебоксары, , 07:23 — REGNUM В Чувашии для лечения пациентов с коронавирусом и снятия загруженности коечного фонда перепрофилируют не только медицинские учреждения, но и санатории. Об этом заявили в администрации главы республики после видеосовещания под председательством президента Владимира Путина, где Чувашию в очередной раз назвали в числе регионов с «критической ситуацией» по загруженности коечного фонда.

«Сложно, но под контролем», — лаконично говорится в официальном сообщении без привязки к конкретному ведомству или высокопоставленному чиновнику.

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Отмечается, что накануне для увеличения коечного фонда под пациентов с COVID-19 был обустроен роддом в ЦРБ Батыревского района, перепрофилируется Канашская ЦРБ, «в резерве» находится подведомственный минздраву санаторий «Чувашиякурорт» с 250 местами «для тяжёлых пациентов». Кроме того, в Чебоксарах открылся новый корпус детской инфекционной больницы на Гладкова.

Отметим, 17 ноября глава минздрава Чувашии Владимир Степанов заявил, что в регионе развёрнуто 2680 коек для лечения пациентов с коронавирусом, что составляет 29,3% от всего коечного фонда республики. Свободно 7,2% коек. 11 ноября в республике было свободно 2,3% коечного фонда для пациентов с COVID-19, всего развернуто 2210 коек.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября на совещании с членами правительства России, которое прошло под председательством президента Владимира Путина, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что «наиболее критичная ситуация» с коечным фондом сложилась в трёх регионах, где занято более 95% коек: помимо Чувашии, были названы Орловская область и Севастополь. При этом в ноябре Чувашия в очередной раз отмечена как «рекордный» регион по загрузке коечного фонда.

В ходе совещания Владимир Путин напомнил губернаторам о «личной ответственности» за эпидемиологическую ситуацию в регионах.

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