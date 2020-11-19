Кувандык, Оренбургская область, , 07:19 — REGNUM В селе Ибрагимо Кувандыкского городского округа Оренбургской области приемная семья Сыругиных с десятью детьми вынуждена проживать в доме, который находится в плачевном состоянии. Стены здания имеют многочисленные трещины, штукатурка осыпается, а фундамент проседает, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального отедления ОНФ,

Дом площадью 500 квадратных метров предоставлен многодетной семье семь лет назад по договору спецнайма.

«Тревогу мы забили из-за того, что боимся, как бы детям на голову не упала штукатурка. Кто потом будет отвечать? Эти стены зиму не выдержат. Вот сейчас их тронь, и штукатурное покрытие посыплется», — сказала Любовь Сыругина.

Сыругины поддерживают предоставленное чиновниками жилье в меру своих возможностей, но все их усилия оказываются тщетными: во многих местах на стенах подвала отслаивается штукатурный слой, а из-за попадания воды под фундамент дома появилась плесень. Покрылись многочисленными трещинами также внутренние и внешние стены здания.

Общественники обследовали дом и указали на множество дефектов. «Самое страшное — в подвале, в котором расположен спортзал, по всему периметру мы увидели плесень, отслоение штукатурного слоя. По всему дому — вертикальные и горизонтальные трещины, за которыми необходимо наблюдать, поставив маяки и указав дату их установки. Почему, когда принимали дом, построенный на бюджетные деньги, не обратили внимание на скрытые дефекты, непонятно. Например, в доме отсутствует гидроизоляция, отмостка выполнена без уклона, отопительных приборов мало, бетонный пол, покрытый керамической плиткой, сделан без устройства теплого пола и не покрыт ковролином, что не совсем уместно в жилом доме», — отметила эксперт регионального отделения ОНФ в Оренбургской области Татьяна Савельева.

Общественники обратились к чиновникам администрации Кувандыкского городского округа и потребовали привести дом в порядок. Представители администрации заявили, что в 2021 году планируется провести ремонт фасадной части дома при условии достаточного финансирования на округ. В 2020 году намерены отремонтировать входные группы.

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