Москва, , 07:18 — REGNUM Снижение заболеваемости COVID-19 начнется почти во всех российских регионах в конце ноября, заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

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"В данном этапе прогноз показывает, что в конце ноября уже спад будет виден в основной части регионов», — отметил специалист, слова которого приводит РИА Новости.

Такое заключение Тавадян сделал на основе статистики по коронавирусной инфекции в России. При этом он перечислил регионы, в которых из-за сложившейся обстановки период спада начнется позднее, чем в целом по стране.

«Однако тяжелая ситуация сейчас в Санкт-Петербурге, Подмосковье, также в Крыму, Республике Коми, Калининградской области, Татарстане, Пермском крае, в Чувашии, Новгородской области, Карелии, Псковской области, Чеченской Республике. Эти регионы преодолеют плато позднее всех», — сказал специалист.

Он также предупредил, что, несмотря на отмеченное снижение, нельзя расслабляться раньше времени, и напомнил о необходимости соблюдения санитарных правил.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября вирусолог, профессор научного центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что плато по числу ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусом в РФ будет достаточно продолжительным по времени.

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