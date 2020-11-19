Веллингтон, , 07:12 — REGNUM В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили два случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

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Сообщается, что оба случая заражения были выявлены у прибывших на территорию страны во время прохождения карантина. Один пациент прилетел в Новую Зеландию из Москвы транзитным рейсом через Лондон, Катар и Брисбен. Второй прилетел из Дубая.

В настоящее время в Новой Зеландии числится 37 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в стране подтвердили 1654 случая инфицирования SARS-CoV-2.