Ульяновск, , 07:03 — REGNUM В Ульяновской области с начала пандемии обследованы на коронавирус более 394 тыс. человек. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.

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По оперативным данным ведомства (на вечер 18 ноября), в Ульяновской области проведено за весь период 419 342 лабораторных исследования на коронавирус в отношении 394 401 человека. В настоящее время под наблюдением находится 12 299 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки предварительно заражения коронавирусом выявлено у 235 жителей Ульяновской области — с учётом этих данных, общее число выявленных случаев заражения достигло 24 921. Умерли 309 пациентов с COVID-19.

Напомним, в Ульяновской области разрабатывают законопроект о статусе медицинского работника, который предусматривает усиление поддержки врачей и медперсонала.

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