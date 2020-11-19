Чебоксары, , 06:52 — REGNUM В Чувашии в ближайшие дни ожидается жёлтый уровень опасности. Об этом сообщает ГУ МЧС по республике со ссылкой на Чувашгидромет.

По данным ведомства, днём 19 ноября и 20 ноября в Чебоксарах и местами по Чувашии ожидается жёлтый уровень опасности из-за сильного ветра: отдельные порывы могут достигать 18 м/с.

Спасатели предупреждают, что неблагоприятные погодные условия могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов жизнеобеспечения, ЖКХ, в работе коммунальных служб, обрывом линий связи и электропередач.

Напомним, ранее автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов отмечал, что в республике погода начнет меняться 19 ноября с приходом атлантического циклона. Из-за перепадов атмосферного давления в этот день усилится юго-западный ветер, из-за которого ощущаемая температура понизится до −13… −18 градусов. 22 ноября ожидаются снегопады.

Как сообщало ИА REGNUM, погодная школа состоит из четырёх цветов. Зеленый уровень означает, что неблагоприятных природных явлений не ожидается, жёлтый — что стихия потенциально опасна, оранжевый и красный цвета означают опасные и экстремально опасные погодные условия.

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