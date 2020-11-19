Вашингтон, , 06:49 — REGNUM Рекорд в первый день продаж 17 ноября установила книга экс-президента США Барака Обамы «Земля обетованная» (A Promised Land). Об этом со ссылкой на издательский дом Penguin Random House 18 ноября сообщает газета The New York Times.

Всего в США и Канаде было продано более 887 тысяч экземпляров всех форматов — печатного, аудио и цифрового — первого тома новых мемуаров Обамы. Для издательства Penguin Random House этот результат стал рекордным дебютом за всё время его существования.

Напомним, что книга супруги экс-президента Мишель Обамы «Становление» (Becoming) в первый день продаж в 2018 году была продана в количестве более 725 тысяч экземпляров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кремле пока не ознакомились с книгой мемуаров экс-президента США Барака Обамы, но «пробегутся» по ней, сообщил 17 ноября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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