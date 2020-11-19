Урумчи, Китай, , 06:43 — REGNUM Ни одного нового случая COVID-19 не наблюдалось в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая 11 дней подряд, сообщает 19 ноября агентство Синьхуа.

По данным региональной комиссии здравоохранения, ни одного нового случая заболевания COVID-19 не было выявлено в регионе с момента подавления недавнего кластера инфекции, который появился 24 октября в Кашгаре.

Четыре пациента было выписано из госпиталей региона по выздоровлении, еще 30 бессимптомных носителей инфекции были исключены из-под медицинского наблюдения, сообщили в комиссии.

На текущий момент в регионе насчитывается четыре пациента, которые получают медицинскую помощь в больницах, а также еще 36 бессимптомных случаев инфекции.

С 24 октября по 18 ноября в Синьцзяне всего 74 пациента, переболевших опасной инфекцией, были выписаны из госпиталей страны по выздоровлении. Из-под наблюдения было освобождено 316 бессимптомных пациентов.