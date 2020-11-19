Магадан, Магаданская область, , 06:23 — REGNUM В Магаданской области, в течение последних трёх недель отмечается стабилизация уровня заболеваемости — коэффициент распространения инфекции — 1, показатель тестирования один из самых высоких в стране — 678 на 100 тыс. населения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новые ограничения и правила — все новости»

Читайте также: Власти заявили, что Колыма вышла на плато по COVID-19

«У нас норма тестирования выше установленной в три раза. Лаборатории работают практически на 95% загрузки, на данный момент этих мощностей хватает», — сказал губернатор Сергей Носов.

Из гаража правительства Колымы выделены 12 автомобилей для маршрутизации врачей до пациентов и развоза лекарств.

За минувшие сутки выявлен 41 новый случай заражения коронавирусом, с начала пандемии проведено 102 336 тестов. На 19 ноября в Магаданской области зарегистрировано 5328 носителей коронавируса, выздоровели 4244 пациента, скончались 49.

Как сообщало ИА REGNUM, Магаданская область вышла на плато по заболеваемости COVID-19 и в регионе начинается сокращение пустующих коек в госпиталях, что-то оставляют в резерве.