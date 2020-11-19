Токио, , 06:20 — REGNUM В Японии за прошедшие сутки выявили рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом нового типа — 2203 человека, сообщает агентство Kyodo.

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По его данным, уже в течение трех дней в Японии фиксируют рекордный рост числа инфицированных. Также рекордное число заболевших выявлено и в столичном регионе Токио.

В связи с этим глава медицинской ассоциации Японии Тосио Накагава призвал жителей страны воздержаться от лишних перемещений по стране. Также власти рассматривают возможность ограничения деятельности заведений общественного питания для снижения роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Тем не менее правительство Японии пока отказывается ужесточать карантинные меры в стране и сворачивать программу по стимулированию внутреннего туризма. В столичном регионе Токио губернатор связывает рост заболеваемости с увеличением количества проводимых тестов на COVID-19.