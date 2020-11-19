Благовещенск, , 06:20 — REGNUM В Амурской области за последние сутки заражение коронавирусом лабораторно подтвердилось у 155 человек, днём ранее у 157. Суточный темп прироста немного снизился и составил 1,7%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

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Из всех вновь выявленных носителей коронавируса 110 (71%) человек болеют ОРВИ, 24 (15%) — пневмонией, 21 (14%) человек переносит заболевание бессимптомно.

За весь период пандемии в Приамурье выявили 9510 случаев заражения коронавирусом. Проведено более 508 тыс. исследований на COVID-19.

Темпы прироста выявляемых носителей коронавируса в области снижаются, но смертность при этом растёт. По данным федерального портала стопкоронавирус. рф, в Приамурье за весь период пандемии от COVID-19 скончались 88 пациентов. За последние сутки зарегистрировано десять летальных исходов, днём ранее — три.

Как сообщали ИА REGNUM, в Райчихинске Амурской области скончалась медицинская сестра, у которой лабораторно было подтверждено заражение коронавирусной инфекцией, об этом на своей странице в Instagram написала газета «Маршрутка».