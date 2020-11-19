Новосибирск, , 06:05 — REGNUM В Новосибирске увеличено количество мест для инфекционных больных в 425-ом военном госпитале. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

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«По указанию главного военно-медицинского управления Министерства обороны Российской Федерации был создан 50% дополнительный резерв коек от штатной численности лечебного учреждения, — уточнили в ЦВО. — Перепрофилированию под инфекционный стационар с COVID-19 подверглись несколько отделений госпиталя».

В настоящее время заполняемость медцентра пациентами составляет 90%, боксы с больными с тяжёлой формой течения COVID-19 заполнены на 50%. В госпитале лечатся не только военнослужащие, но и члены их семей, военные пенсионеры, а также гражданское население.

По словам заместителя начальника 425-го военного госпиталя по медицинской части подполковника медицинской службы Андрея Соколова, «в ноябре наблюдается временное снижение количества обращений инфекционных больных, тем не менее военные медики должны быть готовы к развитию любой ситуации».