Амстердам, , 05:57 — REGNUM Запуск фейерверков в период рождественских и новогодних праздников запрещен в Нидерландах решением властей королевства, сообщается на сайте нидерландского правительства.

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За нарушение запрета предусмотрены штраф в размере 100 евро и уголовная ответственность. Этот шаг объясняется загруженностью врачей и медучреждений из-за распространения коронавируса. При этом каждый год, в указанные праздники, поступление пациентов в больницы увеличивается в среднем на одну треть. Существенная часть из них поучают травмы из-за использования пиротехники.

Запрет не распространяются на бенгальские огни и схожие с ними виды изделий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в российской столице на Новый год не будет массовых гуляний из-за ситуации с COVID-19. После он уточнил, что жители и гости города смогут в новогоднюю ночь перемещаться по улицам без ограничений.

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