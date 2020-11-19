Новосибирск, , 05:45 — REGNUM В прокуратуру Новосибирской области в текущем году поступило 175 обращений от граждан об эпизодически возникающем неприятном запахе в городе Новосибирске и его окрестностях. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

«Прокуратура с привлечением специалистов природоохранных органов организовала проверки соблюдения требований законодательства (выбросов вредных веществ в атмосферу, размещения отходов производства) в АО «Кудряшовское», ООО НПК «Агротех» и на мусорных полигонах, — уточнили в ведомстве. — Эти хозяйствующие субъекты, а также иные объекты проверок определены на основе анализа мест концентрации неприятного запаха, жалоб граждан и направления ветра в эти дни».

Отмечается, что эксперты не обнаружили нарушений, связанных с превышением в воздухе предельных концентраций вредных веществ на свинокомплексе АО «Кудряшовское». В то же время на «Агротехе» выявлены нарушения экологических требований, правил эксплуатации очистки газов и контроля выбросов вредных веществ в воздух — внесено представление и возбуждено два административных дела по ст.ст. 8.1, 8.21 КоАП РФ.

В ноябре Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора провела внеплановую проверку на «Новосибирсой птицефабрике». Так как организация осуществляет промышленные выбросы, в которых содержание вредных веществ превышает допустимые нормы, надзорный орган выдал предписание.

Проверки на мусорном полигоне «Левобережный» в связи с возгораниями показали, что концентрации вредных веществ в пробах воздуха не превышали предельно-допустимых.

Прокурорские проверки предприятий и иных объектов не завершены.