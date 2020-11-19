Южно-Сахалинск, , 05:42 — REGNUM В районах Сахалина устанавливают памятные мемориальные объекты в честь 75-летия со дня Великой Победы. Первый такой знак появился на самой южной точке островного региона — мысе Крильон, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве области.

Читайте также: Сурский рубеж: в Чувашии проводят конкурс макетов и ищут артефакты

Установку памятных знаков инициировали депутаты областной думы, островное агентство по делам молодёжи и Сахалинский государственный университет. Устанавливают четырёхугольный гранитный камень. На одной из его сторон высечены название мыса, его координаты и надпись «75 лет Победы! 1945−2000 гг.». На других гранях находятся гербы Российской Федерации, Сахалинской области и муниципалитета.

Ещё пять таких объектов появятся следующим летом на мысах Анива, Терпения, Лах, Марии и Елизаветы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Шумерлинском районе вслед за Шумерлей, где восстанавливается участок Сурского оборонительного рубежа, провели раскопки на историческом месте и обнаруженные находки стали основной для создания уголка памяти в сельском доме культуры. В Шумерле в школе № 3, которая при подаче краеведа Анатолия Пояндаева стала одним из центров поисковой работы, проходит месячник в честь трудового подвига строителей Сурского рубежа.