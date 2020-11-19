Улан-Удэ, , 06:49 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 271 новый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 16 191. Об этом утром 19 ноября сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

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На столицу Бурятии Улан-Удэ приходится 9281 случай заражения (57% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии скончались восемь пациентов с COVID-19 (всего умерли 325 человек с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 2212 больных. На амбулаторном лечении находятся 3065 человек, наблюдаются 13 956 человек. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 10 589 (+260) человек.

В реанимации остаются 107 пациентов в тяжёлом состоянии. В том числе 48 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Занятость коечного фонда составляет 79,9% — из 2766 перепрофилированных коек заняты 2212.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Бурятии дополнительно выделили более 14 млн рублей на покупку 10 тыс. экспресс-тестов на антигены к SARS-CoV-2.

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