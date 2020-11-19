Благовещенск, , 05:23 — REGNUM В Райчихинске Амурской области скончалась медицинская сестра, у которой лабораторно было подтверждено заражение коронавирусной инфекцией, об этом на своей странице в Instagram сообщила газета «Маршрутка».

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Умершей Людмиле Архиповой было 56 лет. Она много лет работала в Райчихинской городской больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о том, что в этой же больнице скончался от COVID-19 хирург-травматолог Виктор Хлистунов.