Тюмень, , 05:01 — REGNUM В Тюменской области на карантин из-за COVID-19 или ОРВИ закрыты 25 групп в 18 детсадах. Об этом сообщает портал 72.ru со ссылкой на региональный департамент образования и науки.

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В ведомстве отмечают, что показатели сезонной заболеваемости ОРВИ среди воспитанников детсадов соответствуют ежегодным осенним показателям. Помимо этого, основная часть предприятий региона продолжает работать, поэтому о закрытии детских садов не может быть и речи.

Напомним, весной 2020 года, в самый разгар пандемии и режима самоизоляции детские сады Тюменской области закрывались, оставались рабочими лишь дежурные группы. Нынешней осенью при аналогичной ситуации с коронавирусной инфекцией на самоизоляцию в регионе отправлены лишь граждане старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями.