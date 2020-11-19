Сеул, , 04:57 — REGNUM В Южной Корее за минувшие сутки выявили 343 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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Из них 293 связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные инфицированные прибыли в республику из-за границы. Отмечается, что уже вторые сутки подряд в Южной Корее выявляют более 300 зараженных ежедневно. Ранее такое наблюдалось лишь в конце августа 2020 года.

Всего с начала пандемии в Южной Корее подтвердили 29 654 случая инфицирования SARS-CoV-2. Также за 18 ноября в стране скончались еще два пациента с коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 в Республике Корея достигло 498.