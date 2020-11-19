Бразилиа, , 04:29 — REGNUM Еще 34 091 случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2 подтвердился в Бразилии и общее их число достигло 5 945 849. Об этом сообщает минздрав страны на своем официальном сайте.

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При этом 5 389 863 человека уже излечились и были сняты с учета в медучреждениях страны. Также за стуки в Бразилии умерли 756 больных с осложнениями при COVID-19.

С начала пандемии специалисты зарегистрировали 167 455 летальных исходов среди пациентов с этим заболеванием.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября, по сведениям ВОЗ, в мире общее количество зафиксированных фактов инфицирования коронавирусом составило 55 326 907.

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