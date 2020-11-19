Токио, , 04:14 — REGNUM Обстановка с распространением коронавирусной инфекции в Японии достигла максимально тревожного уровня, заявил японский премьер-министр Ёсихидэ Суга в ходе пресс-конференции.

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Он отметил, что показатели по заболеваемости COVID-19 провожают бить рекорды. Суга добавил, что мэрии Токио было рекомендовано изучить вопрос о необходимости призвать жителей города к отказу от посещения заведений общепита группами более четырех человек.

Глава правительства также напомнил гражданам о важности соблюдения санитарных правил в борьбе с пандемией.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября агентство Kyodo распространило итоги телефонного опроса, согласно которому более 80% жителей Японии обеспокоены ухудшением ситуации с коронавирусом в стране.

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