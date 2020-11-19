Киев, , 03:58 — REGNUM Цена одной вакцины против коронавируса для Украины составит $7, заявил заместитель украинского министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телеканала «Украина 24».

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Речь идет о вакцинации населения страны в рамках проекта COVAX. Он подчеркнул, что поскольку препарат действует только после двукратного введения, то на одного человека потребуется израсходовать $14.

По словам замминистра, согласно механизму COVAX на Украину должны поступит 8 млн доз вакцины для введения 4 млн жителей. Ляшко отметил, что вакцинацию будет финансировать государство.

Для этого в украинский бюджет на 2021 год будут заложены 2,6 млн гривен (около $92,3 тыс.). Представитель минздрава добавил, что власти страны еще должны оценить, хватит ли указанных средств для проведения вакцинации, и внести соответствующие изменения ко второму чтению законопроекта о бюджете.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября главы украинского и американского министерств здравоохранения Максим Степанов и Алекс Азар провели телефонные переговоры, на которых представитель США заявил о готовности Вашингтона помочь Украине в поставках вакцины от коронавируса.

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