Нанкин, Китай, , 03:46 — REGNUM Город Хуайань провинции Цзянсу на востоке Китая предоставляет персонализированную медицинскую помощь на дому 7800 инвалидам в рамках специальной онлайн-платформы планирования, сообщает агентство Синьхуа.

Помимо оказания регулярных бытовых и медицинских услуг, программа, запущенная в марте, также предлагает физическую реабилитацию, развлечения и психологическое консультирование для инвалидов, среди прочих услуг, сказал президент Федерации инвалидов Хуайаня Ван Лигуй.

Общее количество услуг, предоставляемых через платформу, достигло 57 280, из которых более 40% были классифицированы как персонализированные услуги. Эти услуги оплачиваются местным правительством у сторонних поставщиков.