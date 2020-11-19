Хух-Хото, Китай, , 03:42 — REGNUM Суд города Хух-Хото во Внутренней Монголии на севере Китая постановил изъять собственность девяти беглого подозреваемого, находящегося в списках Интерпола, которая с высокой долей вероятности является незаконно нажитой, сообщает агентство Синьхуа.

Суд установил, что подозреваемый в присвоении государственной собственности Бай Цзин, числящийся в списке самых разыскиваемых беглых коррупционеров Китая, пользуясь преимуществами от занимаемого им поста в Сельскохозяйственном банке Китая, незаконным путем нажил имущества на сумму более 200 млн юаней (около $30,4 млн) в период с 2008 по 2011 годы.

Позже он использовал часть незаконных доходов для покупки нескольких жилых комплексов в Пекине и Санье, городе в провинции Хайнань, на имя своих родственников.

Согласно решению суда, преступление Бая в хищении государственных средств подтверждается соответствующими доказательствами, и девять объектов недвижимости, о которых идет речь, скорее всего, были приобретены на незаконные средства, которые он присвоил из государственных фондов. Бай бежал за границу в 2013 году и до сих пор еще не пойман.