Абакан, , 03:37 — REGNUM В Хакасии по состоянию на 18 ноября коронавирус победили 6727 человек — это 67,8% от числа заразившихся, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новые ограничения и правила — все новости»

За всё время в регионе выявлено 9914 случаев заражения, в том числе 886 — среди детей.

В регионе за период пандемии скончались 94 пациента с COVID-19, в том числе 71 человек — старше 65 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 18 ноября в Хакасии было подтверждено 174 случая заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Хакасии коронавирус выявили ещё у 174 человек