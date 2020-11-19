Вашингтон, , 02:44 — REGNUM Геймеры заметили ещё одну ошибку игры Spider-Man: Miles Morales, которая превращает героя в предмет окружающей среды. Об этом 19 ноября сообщил портал Screen Rant.

Пользователь Twitter, известный под ником Bryanwassd, выложил в сеть видео, в котором Майлз Моралес превращается в мусорное ведро. Зрители могут видеть, как это ведро передвигается при помощи паутины по городу.

https://twitter.com/bryanwassd/status/1328427072746766336

Ранее ИА REGNUM сообщило, что ошибка Spider-Man: Miles Morales превращает главного героя в уличный фонарь и холодильник. Это может произойти после окончания некоторых квестов. Разработчики пока не ответили на вопрос о том, почему это происходит.

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