Вашингтон, , 02:31 — REGNUM Геймеры нашли отсылку к творчеству культовой рок-группы Queen в Mortal Kombat 11, которая появляется при игре за Рейна. Видео было опубликовано 18 ноября на Twitter-странице пользователя ISuper.

Отсылка иногда появляется во время Fatality (смертельный добивающий приём в игре) Рейна, когда он атакует поверженного противника двумя струями воды. В этот момент над персонажем появляются три других «призрачных» изображений его головы, кроме того, геймеры могут слышать звук электрогитары. Игроки пришли к выводу, что это является явной отсылкой к клипу Queen на песню «Bohemian Rhapsody».

https://twitter.com/lSuper_/status/1328922516216180736

Рейн появился в Mortal Kombat 11 с выходом дополнения Kombat Pack 2, релиз которого состоялся 17 ноября 2020 года. Оно также добавило в игру Рэмбо и Милину.

Читайте ранее в этом сюжете: Игроки Demon’s Souls научились убивать «боссов» одним ударом — видео