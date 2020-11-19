Красноярск, , 02:02 — REGNUM В четверг, 19 ноября, в Красноярске будет облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах гололедица, температура воздуха — 8… — 6 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 06:00 на Театральной площади было — 10 °C.

Ночью с 19 на 20 ноября ожидается до — 10 °C. Временами небольшой снег.

Скорость юго-западного ветра 8−13 м/с. Давление — 747 мм рт. ст.

В пятницу, 20 ноября, в Красноярске до — 5 °C днём и около — 7 °C ночью. Без осадков.

В субботу, 21 ноября, в Красноярске ожидается до — 2 °C днём. Ночью — до — 6 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 19 ноября в центральных и южных районах Красноярского края на дорогах гололедица. На юге Таймырского муниципального района ожидаются порывы южного ветра 18−23 м/с, метель.

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