Москва, , 01:57 — REGNUM Аудитор Счетной палаты Михаил Мень задержан после проведения допроса и отправлен в изолятор временного содержания (ИВС), сообщают 18 ноября «Вести».

Отмечается, что 19 ноября следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о запрете определенных действий в отношении Меня.

По некоторым данным, Меню могут запретить переписку, вести телефонные переговоры, пользоваться интернетом, а также общаться с другими фигурантами дела.

Как сообщало ИА REGNUM, аудитора Счетной палаты РФ Михаила Меня обвиняют в растрате 700 млн рублей во время его работы на должности губернатора Ивановской области. По данным следствия, в 2011 году он организовал преступную группу с целью хищения финансовых средств, выделенных региону из федерального бюджета.