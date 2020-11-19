Сантьяго, , 01:53 — REGNUM В Чили число пациентов, умерших от осложнений коронавирусной инфекции, приблизилось к 15 тысячам человек, сообщает пресс-служба минздрава страны.

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Только за минувшие сутки на чилийской территории скончались 14 пациентов с COVID-19. Таким образом, общее число умерших от болезней, вызванных новым коронавирусом, выросло до 14 897.

Также за прошедшие сутки в Чили выявили 945 инфицированных SARS-CoV-2. Всего в стране подтверждено 534 558 случаев заражения коронавирусом нового типа. При этом чилийский минздрав отмечает, что в стране удалось нарастить количество проводимых тестов на выявление инфекции — 250 370 исследований на один миллион человек.