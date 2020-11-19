Берлин, , 01:52 — REGNUM В Берлине на акциях протеста противников новых ограничительных мер по COVID-19 задержаны полицейскими не менее 365 человек, сообщает 18 ноября пресс-служба полиции.

«К 19:30 (21:30 по московскому времени) произведено 365 задержаний. Часть из них на основании нарушений закона об инфекционной защите», — указано в сообщении полиции.

При этом бундестаг принял поправки об инфекционной защите, против которых проводились массовые акции протеста. Два человека могут быть арестованы, до 10 сотрудников полиции пострадали, уточняется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, при разгоне демонстрации берлинская полиция применила водометы и слезоточивый газ.

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