Вашингтон, , 01:51 — REGNUM Общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в мире превысило 56 миллионов. Об этом 19 ноября сообщает американский университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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По данным университета, по состоянию на 01:40 мск в мире было выявлено 56 051 621 заразившийся SARS-CoV-2.

При этом уточняется, что в наибольшей степени от коронавируса пострадали США (11 485 176 заразившихся), Индия (8 912 907) и Бразилия (5 911 758).

В настоящее время число умерших среди пациентов с диагнозом COVID-19 достигло в мире 1 346 167.

Как сообщало ИА REGNUM, в США общее число выявленных с начала пандемии случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 11 миллионов.

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