Оттава, , 01:50 — REGNUM Власти Канады рассматривают возможность передачи вакцин против коронавирусной инфекции бедным странам, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

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По их данным, в Канаде накоплены значительные запасы доз вакцины против COVID-19. В связи с этим власти не исключают передачи лишних препаратов странам с низким уровнем жизни. При этом Канада закупила наибольшее в мире количество доз вакцин в пересчете на одного жителя страны.

Также канадские власти планируют распространить часть доз через Всемирную организацию здравоохранения, которая уже и будет распределять препарат в качестве гуманитарной помощи.

«Мы не хотим, чтобы эти дозы пропали», — отметил источник.

Как сообщало ИА REGNUM, к 18 ноября в Канаде подтвердили более 306 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа. Общее число жертв осложнений COVID-19 на канадской территории превысило 11 тыс.