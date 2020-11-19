Хартум, , 01:49 — REGNUM На территорию Судана прибыли свыше 36 тыс. беженцев из Эфиопии, где с начала ноября происходит гражданская война.

Об этом 18 ноября сообщает AFP со ссылкой на главу Суданской национальной комиссии по делам беженцев Абдуллу Сулеймана.

По его словам, беженцы идут в Судан с территории эфиопского штата Тыграй, где после нападения сторонников Народного фронта освобождения Тыграя на военные объекты в Мэкэле продолжаются бои.

«На текущий день в Судан прибыли 36 тыс. беженцев. Мы решили открыть новый лагерь в Умм-Тинетбе на территории штата Гедареф», — цитирует AFP слова Абдуллы Сулеймана.

Как сообщало ИА REGNUM, Народный фронт освобождения Тыграя (НФОТ) 3 ноября осуществил нападение на военные объекты в эфиопском городе Мэкэле, убив несколько военнослужащих армии Эфиопии и захватив склады.

В ответ премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед направил в Тыграй армейские части для восстановления порядка в регионе.