Вашингтон, , 01:49 — REGNUM В США с начала пандемии нового коронавируса умерла почти четверть миллиона пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом 19 ноября сообщает американский университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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По данным университета, по состоянию на 01:25 мск суммарное число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 достигло в США 249 935.

Общее число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 достигло в США 11 468 739 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в США суточная смертность от заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом SARS-CoV-2, достигла максимального значения за полгода.

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