Токио, , 01:28 — REGNUM Разработчик видеоигр Тецуя Номура расстроил поклонников серии Kingdom Hearts. Об этом 18 ноября сообщил портал Comicbook.

Во время очередного интервью журналисты задали ему вопрос о том, когда владельцы PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S получат возможность сыграть в игры франшизы. В ответ Номура сказал, что поклонникам Kingdom Hearts не стоит ожидать, что ближайшее время эти консоли получат собственные версии игр Kingdom Hearts.

Он пояснил, что если подобный проект и будет реализовываться, то игра будет выпущена «после того, как многие другие компании уже выпустят свои игры».

«Поэтому я считаю, что нам придется сделать что-то, что могло бы составить им конкуренцию», — сказал Номура.

Напомним, последняя игра серии — Kingdom Hearts III вышла 25 января 2019 года на консолях PlayStation 4 и Xbox One. Проекты представляют собой кроссоверы (игры с пересечением сюжетов) с множеством франшиз, в основном принадлежащих компании Disney.

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