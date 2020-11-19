Киев, , 01:26 — REGNUM Положительный результат показал второй тест на коронавирус, который сдал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он заявил в видеозаписи в своем Telegram-канале.

При этом глава государства отметил, что чувствует себя хорошо и начал вновь ощущать запахи.

«Мой повторный тест, к сожалению, пока что положительный, но я продолжаю ежедневно работать. Чувствую себя все лучше и лучше, запахи уже сегодня вернулись, силы возвращаются», — сказал украинский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак заразились коронавирусом. 12 ноября стало известно, что они находятся на лечении от COVID-19 в киевской больнице «Феофания».

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