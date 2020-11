Вашингтон, , 01:22 — REGNUM Игра The Last of Us Part II студии Naughty Dog получила наибольшее количество номинаций премии индустрии видеоигр The Game Awards. Об этом 18 ноября сообщил портал Engadget.

Согласно информации, опубликованной организаторами конкурса, она может быть признана лучшей в 10 категориях, в т.ч. в номинациях «Игра года» и «Лучшая игра в жанре экшен/RPG» (ролевая игра, в которой результат часто зависит от реакции геймера).

На звание «Игры года» также претендуют такие проекты, как Doom Eternal (всего участвует в четырёх номинациях The Game Awards), Final Fantasy VII Remake (шесть номинаций), Ghost of Tsushima (семь номинаций), инди-игра Hades (восемь номинаций) и Animal Crossing: New Horizons (три номинации).

Церемония вручения премий The Game Awards 2020 состоится 10 декабря 2020 года. Мероприятие пройдёт в онлайн-формате, в качестве ведущего вновь выступит журналист Джефф Кейли.

