Вашингтон, , 01:27 — REGNUM В США суточная смертность от заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом SARS-CoV-2, достигла максимального значения за полгода. Это следует из данных, опубликованных 18 ноября американским Университетом Джонса Хопкинса, который занимается сбором медицинской статистики в стране и мире.

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По его данным, 17 ноября в США умерли 1707 пациентов с диагнозом COVID-19, что является самым высоким показателем с 14 мая 2020 года.

Напомним, что в середине апреля в США был установлен антирекорд — за сутки умерли более 2,6 тыс. пациентов с коронавирусом.

По данным на 01:10 мск 19 ноября, общее число выявленных с начала пандемии случаев заражения коронавирусом нового типа достигло в США 11 468 739. Умерли 249 935 человек с диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, свыше 161 тыс. новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в США за последние 24 часа.

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