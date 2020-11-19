Вашингтон, , 01:15 — REGNUM Издательская компания Electronic Arts (EA) рассказала о том, какие дополнения она планирует выпустить к космическому симулятору Star Wars: Squadrons до конца 2020 года. Об этом 18 ноября сообщил портал Screen Rant.

Самая важная новость касается появления двух новых кораблей в игре до конца 2020 года. Издание отмечает, что новость является необычной, поскольку ранее разработчики заявляли, что хотят выпустить Star Wars: Squadrons как законченную игру и не планируют выпускать дополнения в формате DLC (дополнительный загружаемый контент).

Таким образом, геймеры получат возможность управлять истребителем B-Wing флота Новой Республики и кораблём TIE Defender Империи. Декабрьское дополнение также позволит геймерам создавать собственные матчи для онлайн-игры.

Релиз Star Wars: Squadrons состоялся 1 октября 2020 года на платформах PlayStation 4, Xbox One и ПК. Игра представляет собой космический симулятор, действие которого происходит во вселенной «Звёздных войн».

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