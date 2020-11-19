Токио, , 01:08 — REGNUM В Японии консоль Sony PlayStation 5 на старте продаж серьёзно обошла своего конкурента от Microsoft. Об этом 18 ноября сообщил портал Gematsu.

Стало известно, что в первые дни после релиза в стране было продано в пять раз больше PS5, чем консолей Xbox. Так, за первые четыре дня геймеры Японии купили более 118 тыс. консолей Sony, при этом за первые шесть дней после релиза Xbox Series X и Series S было продано около 20,5 тыс. устройств Microsoft.

Портал Screen Rant напомнил, что Microsoft получила «фору» в два дня. Сообщается также, что с момент релиза PS5 в Японии было продано более 18,6 тыс. копий игры Marvel's Spider-Man: Miles Morales и примерно столько же копий ремейка Demon's Souls. Обе игры являются эксклюзивами PlayStation.

Напомним, Xbox Series X и Series S появились в Японии в продаже 10 ноября 2020 года. Релиз PlayStation 5 в Японии, США и ряде других стран состоялся 12 ноября. В России новую консоль Sony начнут продавать завтра, 19 ноября 2020.

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