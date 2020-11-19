Вашингтон, , 01:05 — REGNUM Новое обновление 2.0.95 добавило в игру Godfall поддержку технологии трассировки лучей (RTX). Об этом 18 ноября сообщил портал Wccftech.

К сожалению, поддержка эта касается только графических процессоров компании AMD, на которую ориентируются разработчики. Обладателям видеокарт Nvidia серии RTX придётся подождать.

Издание отметило, что такой шаг студии Counterplay Games «вызывает недоумение», поскольку поддержка RTX в Godfall реализована через Microsoft DXR API, и, таким образом, она должна работать на всех видеокартах.

Релиз Godfall состоялся на платформах PlayStation 5 и ПК 12 ноября 2020 года. Изданием игры занимается компания Gearbox Publishing.

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