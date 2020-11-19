Анкара, , 01:01 — REGNUM В Турции общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 425 тысяч, сообщает пресс-служба минздрава страны.

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Только за прошедшие сутки на турецкой территории выявили 4215 зараженных новой инфекцией. Всего с начала пандемии в Турции выявили 425 628 инфицированных SARS-CoV-2. Также за 18 ноября в стране скончались 116 пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее число жертв осложнений COVID-19 в Турции достигло 11 820.

Кроме того, за минувшие сутки в Турции выздоровели 2592 пациента, их выписали из медучреждений. Всего в стране уже выздоровели 361 655 человек.